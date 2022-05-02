Легендарный испанец не видит вины российских теннисистов в войне.

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский эмоционально отреагировал на слова Рафаэля Надаля, который стал на защиту российских и белорусских теннисистов после их отстранения от Wimbledon-2022.

"Думаю, это очень нечестно и несправедливо по отношению к моим российским приятелям в теннисе, моим коллегам. Их вины в том, что происходит сейчас с войной, нет", - цитирует Надаля The Guardian.

Стаховский, который был в теробороне Киева, ответил Надалю следующим образом:

"Дорогой Рафаэль Надаль, хочу спросить, что ты думаешь о ситуации, в которой оказались украинские теннисисты прямо сейчас. Справедливо ли, что им некуда вернуться? Справедливо ли, что их друзей убивают? Спасибо за ответ", - написал у себя в Instagram Сергей.

Wimbledon-2022 пройдет в Англии с 27 июня по 10 июля без представителей РФ и Беларуси. А вот другой турнир из серии "Большого шлема" Roland Garros не стал отстранять россиян и белорусов от турнира - эти соревнования пройдут с 22 мая по 6 июня во Франции.

Вас также могут заинтересовать новости: