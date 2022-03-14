Стаховский попытался объяснить Конте, почему все россияне должны нести ответственность за развязанную войну в Украине.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на заявление главного тренера лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте о вторжении РФ в Украину.

Стаховский написал сообщение в Инстаграме итальянскому тренеру, в котором попытался объяснить ему, почему россияне должны нести ответственность за развязанную Кремлем войну в Украине.

"Я не уверен, что вы понимаете ситуацию в Украине. Потому что я не могу представить, чтобы вы выразили соболезнования российским спортсменам и бизнесменам. Миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома из-за вторжения РФ. Миллионам пришлось пережить ад в своих городах, когда российские самолеты и артиллерия бомбят их.

Пожалуйста, очнитесь. Россияне будут нести коллективную ответственность за все разрушения и убийства, совершенные в Украине!", - написал Стаховский в личном сообщении Конте.

Отметим, что ранее знаменитый итальянский специалист Антонио Конте посочувствовал российским спортсменам из-за того, что они попали под санкции и были отстранены от международных соревнований.

Напомним, российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях. В частности, УЕФА исключил все российские клубы из турниров, которые проходят под эгидой организации. Кроме того, ФИФА исключила сборную России по футболу от участия в плей-офф ЧМ-2022.

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