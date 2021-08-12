Игорь Лысов считает, что "спорт вне политики".

Вице-президент НОК Украины, президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов прокомментировал травлю легкоатлетки Ярославы Магучих из-за ее фото и объятий с российской спортсменкой на Олимпиаде в Токио.

Слова Лысова приводит strana.ua.

"Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", - сказал Лысов.

Также за спортcменку заступились в Федерации легкой атлетики Украины.

Пост был опубликован на странице в Facebook:

"На Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга. Фото призеров соревнований являются традиционными на всех без исключения турнирах. И кто бы ни стоял рядом с тобой на пьедестале, нужно отдать ему дань в знак честного соперничества. Ни одним своим высказыванием Ярослава Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Ценим людей, которые прославляют нашу страну на весь мир".

Кто еще заступился за Магучих?

Олимпийский чемпион Жан Беленюк высказал свое мнение о критике в адрес Магучих. Он подчеркнул, что выступает против "травли 19-летнего ребенка".

Также Магучих поддержал каратист Станислав Горуна.

Двукратная призерка Олимпиады Людмила Лузан также не увидела в действиях Магучих ничего плохого: "У нее не было никаких плохих намерений. Она была счастлива, что она в тройке призеров и из уважения к своей конкурентке они обнялись и сделали фото. Я не вижу в этом ничего плохого. Я уверена, что Ярослава - патриот нашей страны".

Скандал вокруг Магучих и Ласицкене

19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований. Магучих держала в руках флаг Украины, а россиянка - флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Автор: Антон Дударь