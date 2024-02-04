На войне с российскими захватчиками погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь.

Об этом сообщил почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что Белоконь был рекордсменом украинской книги рекордов.

"Александр был одним из сильнейших людей Украины. Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Александр Белоконь получил мастера спорта по богатырским играм. Вечная память, вечная слава Герою", - добавил он.

Украинские спортсмены на войне: что известно

В начале октября министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что на войне с российскими захватническими войсками погиб уже 361 украинский спортсмен и тренер.

В конце декабря стало известно, что в результате российского удара по Львову погиб украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса Виктор Кобзистый.

В январе, во время очередного ракетного обстрела Харькова, погибла жена и маленькая дочь украинского регбиста Владимира Машкина, который служит в рядах Вооруженных сил Украины.

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