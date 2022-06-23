Американскую синхронистку Аниту Альварес спасла тренер, прыгнувшая за ней в бассейн.

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии Будапеште, едва не произошла трагедия.

Американская пловчиха Анита Альварес потеряла сознание в конце своего выступления в произвольной программе среди женщин и опустилась на дно бассейна. Спасти жизнь спортсменке успела ее тренер Андреа Фуэнтес, сообщает Marca.

Четырехкратная олимпийская призерша по синхронному плаванию сразу прыгнула в бассейн и поспешила на помощь 25-летней пловчихе. Она подняла Альварес на поверхность и помогла добраться до края бассейна. После чего американка получила медицинскую помощь.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn — AFP News Agency (@AFP) June 23, 2022

После оказания первой помощи пришедшую в себя синхронистку госпитализировали для обследования, которое не выявило у Альварес проблем со здоровьем.

Причиной потери сознания могли стать стрессовые воздействия на организм и жара в Будапеште.

"Аните намного лучше, она уже в сознании. На самом деле это было очень страшно. Я прыгнула в воду, потому что увидела, что никто, даже спасатели, этого не сделали. Я немного испугалась, потому что она не дышала, но сейчас она очень хорошо себя чувствует. Ей нужно отдохнуть. Анита будет отдыхать весь день и будет готова к командному финалу", - сказала Андреа Фуэнтес.

Напомним, что в этой дисциплине на чемпионате мира в Будапеште золото завоевала японка Юкико Инуи, а серебро досталось украинке Марте Федине. Альварес, несмотря на потерю сознания, финишировала на седьмом месте.

Добавим, что не первый подобный инцидент с Альварес. Американка потеряла сознание в июне 2021 года во время олимпийской квалификации в Барселоне. Тогда ее спасли партнерша по дуэту и тренер Фуэнтес, которая также прыгнула в бассейн. Мать синхронистки тогда заявляла, что ее дочь и раньше падала в обмороки, но этого никогда не случалось на соревнованиях.

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