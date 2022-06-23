Анита Альварес / фото twitter.com/relevo

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии Будапеште, едва не произошла трагедия.

Американская пловчиха Анита Альварес потеряла сознание в конце своего выступления в произвольной программе среди женщин и опустилась на дно бассейна. Спасти жизнь спортсменке успела ее тренер Андреа Фуэнтес, сообщает Marca.

Четырехкратная олимпийская призерша по синхронному плаванию сразу прыгнула в бассейн и поспешила на помощь 25-летней пловчихе. Она подняла Альварес на поверхность и помогла добраться до края бассейна. После чего американка получила медицинскую помощь.

После оказания первой помощи пришедшую в себя синхронистку госпитализировали для обследования, которое не выявило у Альварес проблем со здоровьем.

Причиной потери сознания могли стать стрессовые воздействия на организм и жара в Будапеште.

"Аните намного лучше, она уже в сознании. На самом деле это было очень страшно. Я прыгнула в воду, потому что увидела, что никто, даже спасатели, этого не сделали. Я немного испугалась, потому что она не дышала, но сейчас она очень хорошо себя чувствует. Ей нужно отдохнуть. Анита будет отдыхать весь день и будет готова к командному финалу", - сказала Андреа Фуэнтес.

Напомним, что в этой дисциплине на чемпионате мира в Будапеште золото завоевала японка Юкико Инуи, а серебро досталось украинке Марте Федине. Альварес, несмотря на потерю сознания, финишировала на седьмом месте.

Добавим, что не первый подобный инцидент с Альварес. Американка потеряла сознание в июне 2021 года во время олимпийской квалификации в Барселоне. Тогда ее спасли партнерша по дуэту и тренер Фуэнтес, которая также прыгнула в бассейн. Мать синхронистки тогда заявляла, что ее дочь и раньше падала в обмороки, но этого никогда не случалось на соревнованиях.

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