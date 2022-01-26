Презервативы начали выдавать участникам Олимпийских игр с 1988 года.

Организаторы Олимпийских игр в Пекине продолжили традицию выдачи приезжим спортсменам презервативов.

Об этом сообщает Reuters.

"Все департаменты, связанные с Олимпийскими играми, предоставляют соответствующее количество презервативов бесплатно в подходящее время тем, кто зарегистрировался", – пояснили организаторы в комментарии агентству.

Гостям выдают по 5 презервативов в яркой упаковке, украшенной изображением китайских фонарей. Такие подарки обнаружили журналисты в номерах отеля.

Спортсменам в рамках антикоронавирусных ограничений разрешаются такие взаимодействия, как рукопожатие и объятия, в то же время участники игр должны соблюдать социальную дистанцию не менее 2 м.

Из-за правил социальной дистанции и других мер по борьбе с коронавирусом спортсменам планировалось раздать более 15 тысяч презервативов.

Читайте такжеКубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в АнтхольцеПрезервативы начали выдавать участникам Олимпийских игр в 1988 году – в рамках информирования людей о ВИЧ и СПИД. Международный олимпийский комитет согласился продолжить такую акцию.

Украина на зимних Олимпийских играх:

Всего за годы независимости Украина получила на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.

В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.

На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.

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