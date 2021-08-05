Марте Фединой и Анастасии Савчук пришлось отвечать на провокационный вопрос.

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые на Олимпиаде в Токио выиграли бронзу, рассказали о дружбе со спортсменками из ОКР.

На пресс-конференции после соревнований российский журналист спросил Федину и Савчук об отношениях с россиянками Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко, которые сидели рядом, упомянув про "непростые взаимоотношения между странами".

"Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведем себя враждебно, мы всегда поддерживаем друг друга. У нас вообще нет ни к кому враждебного настроя, мы все друг друга уважаем. Каждый очень сильно работает, и мы всегда поздравляем с каждой медалью", - сказала Савчук.

Федина отметила, что они с россиянками "вообще лучшие подружки".

"Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, я видела их по телевизору... У нас все очень по-доброму... Мы поздравили их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит", - добавила 19-летняя Федина.

Отметим, что представительницы ОКР в Токио выиграли золотые медали.

Ранее организаторы Олимпиады извинились за то, что назвали русскими Федину и Савчук на церемонии награждения.

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Автор: Антон Дударь