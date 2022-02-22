Грузия выразила поддержку Украине.

Союз регби Грузии на украинском языке сделал сообщение в социальных сетях перед поединком между сборными Грузии и России на чемпионате Европы.

Текст публикации не был продублирован на английском, грузинском или русском языках.

Отметим, что РФ и Грузия проведут матч 27 февраля на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси.

Европейская федерация регби (Rugby Europe) обратилась к грузинам с призывом удалить эту публикацию, так как поступила жалоба от россиян.

Об этом сообщил пресс-атташе Федерации регби России (ФРР) Антон Хализов.

"Наше руководство ФРР обратилось к Rugby Europe с просьбой разобраться в этой ситуации. Нам ответили, что такие публикации недопустимы, что это нарушение регламента. Rugby Europe просили грузинскую сторону убрать эту афишу, но на данный момент они ничего не убрали, даже учитывая то, что за это им грозит штраф. Rugby Europe поддерживает нашу позицию относительно недопустимости таких публикаций", - сказал представитель РФ Хализов.

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