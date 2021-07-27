Пьедестал почета / фото REUTERS

На Олимпиаде в Токио прошла церемония награждения медалями стрелков, выступавших в командных соревнованиях.

Бронзовую медаль завоевал украинский дуэт в лице Елены Костевич и Олега Омельчука. Это уже третья награда для Украины в Токио.

Золото досталось команде Китая, а серебро завоевали спортсмены из ОКР.

Костевич стала пятым олимпийцем сборной Украины, которая завоевала награды на трех Играх. В 2004 году в Афинах она выиграла золотую медаль. В Лондоне-2012 выиграла бронзовые медали в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Артем Будрин