Елена Костевич в тандеме с Олегом Омельчуком добыла еще одну бронзу для Украины.

На Олимпиаде в Токио прошла церемония награждения медалями стрелков, выступавших в командных соревнованиях.

Бронзовую медаль завоевал украинский дуэт в лице Елены Костевич и Олега Омельчука. Это уже третья награда для Украины в Токио.

Золото досталось команде Китая, а серебро завоевали спортсмены из ОКР.

Костевич стала пятым олимпийцем сборной Украины, которая завоевала награды на трех Играх. В 2004 году в Афинах она выиграла золотую медаль. В Лондоне-2012 выиграла бронзовые медали в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин