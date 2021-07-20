В 2004 году Мерлени завоевала золотую медаль на Олимпиаде.

Считанные дни остаются до Олимпиады, поэтому журналисты ТСН решили вспомнить тех, чьи имена навсегда вошли в историю олимпийских достижений Украины.

О том, как изменилась жизнь олимпийской чемпионки по вольной борьбе Ирины Мерлени, говорится в сюжете ТСН.

"Уже брюнетка и очень гибкая. Стройная, но все равно хочет похудеть. Ходила на вокал, ходит на уроки фортепиано и мечтает, чтобы ее сыновья были счастливы", - рассказывают журналисты о 39-летней Ирине Мерлени, чемпионке и призере олимпиад, трехкратной чемпионке мира, двукратной чемпионке Европы.

Читайте такжеИрина Мерлени осталась без медали ОлимпиадыВ 2004 году Мерлени завоевала золотую медаль на Олимпиаде в женской борьбе в категории до 48 кг. После триумфа на Олимпийских играх в Афинах была еще бронза на Олимпиаде в Пекине, а затем - 5-е место в Лондоне. И тогда Ирина решила: "Хватит!".

После большого спорта, отмечают журналисты, Мерлени спела. Она брала уроки вокала и участие в талант-шоу, а еще решила научиться играть на фортепиано. А еще больше увлеклась танцами, сейчас олимпийская чемпионка занимается пол-денсом. Она уже побеждала на украинском чемпионате по пол-денсу, планировала ехать на международные соревнования, но помешал карантин. По словам Мерлени, сейчас она весит 49 кг, но мечтает похудеть до 46-47 кг.

У Ирины есть квартира в центре Киева, ее приобрела за деньги, которыми премировали олимпийцев за награды. Сама же сейчас живет в Хмельницком, но планирует окончательно переехать в столицу. О личной жизни Мерлени не хочет рассказывать.

Между Олимпийскими играми спортсменка успела выйти замуж и родить двух сыновей, но позже развелась и нашла новую любовь. Дети Мерлени борьбой не занимаются, она бы не хотела, чтобы они шли в большой спорт.

"Учиться Мерлени продолжает и сама, она поступила в столичный университет культуры на хореографию", - подытожили журналисты.

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Автор: Ольга Робейко