Ламин Диак / фото REUTERS
Экс-президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (ранее она называлась Международной федерацией легкой атлетики, IAAF, - Прим.) Ламин Диак скончался в возрасте 88 лет.
Об этом сообщает Reuters.
Диак ушел из жизни у себя на родине - в Сенегале.
"Он умер дома примерно в два часа ночи естественной смертью", - сообщил сын экс-руководителя мировой легкой атлетики Массата Диак.
Адвокаты сенегальца, который был осужден за коррупцию, во время рассмотрения дела заявляли, что у него есть проблемы со здоровьем и в случае приговора он умрет в тюрьме.
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Ламин Диак: коррупционный скандал
- Диак возглавлял Всемирную легкоатлетическую ассоциацию с 1999 по 2015 годы.
- В 2015 году он покинул свой пост, став фигурантом громкого допинг-скандала, связанного с Россией, в результате которого членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF было приостановлено.
- В сентябре 2020 года суд Парижа приговорил Диака к четырем годам лишения свободы - двум годам реального тюремного срока и двум годам условно. Также его оштрафовали на 500 тысяч евро.
- Он был признан виновным в коррупции - в частности, в получении взяток от спортсменов, подозреваемых в применении допинга, с целью скрыть результаты положительных тестов, а также в злоупотреблении доверием.
- Диака также обвиняли в получении денег из России с целью сокрытия антидопинговых проб российских спортсменов.
- Диак не отбывал реальный тюремный срок. На момент вынесения приговора ему было 87 лет, и суд посчитал, что он не может быть заключен под стражу по состоянию здоровья. Кроме того, через несколько месяцев после приговора по той же причине суд снял запрет на выезд Диака с территории Франции.