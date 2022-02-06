Российский лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в Пекине-2022, выиграв гонку на 30 километров.
Во время награждения призеров гонки Большунов на эмоциях хотел запрыгнуть на пьедестал, но случился мини-казус. Конструкция не выдержала веса спортсмена, вследствие чего у нее отвалилась передняя часть. 25-летний россиянин не смутился, хотел починить подиум, но не успел это сделать и получил золотую медаль на сломанной конструкции.
Напомним, что год назад Большунов совершил хамский поступок на этапе Кубка мира, побив соперника палкой.
Олимпиада-2022: что нужно знать
- В первый день соревнований состоялась смешанная эстафета в биатлоне, где сборная Украины заняла 13-е место.
- Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты всех соревнований Олимпиады за 5 февраля здесь.