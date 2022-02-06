Александр Большунов от радости прыгнул на подиум и отвалил переднюю часть пьедестала.

Российский лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в Пекине-2022, выиграв гонку на 30 километров.

Во время награждения призеров гонки Большунов на эмоциях хотел запрыгнуть на пьедестал, но случился мини-казус. Конструкция не выдержала веса спортсмена, вследствие чего у нее отвалилась передняя часть. 25-летний россиянин не смутился, хотел починить подиум, но не успел это сделать и получил золотую медаль на сломанной конструкции.

Напомним, что год назад Большунов совершил хамский поступок на этапе Кубка мира, побив соперника палкой.

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