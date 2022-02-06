Алексей Красовский и Руслан Перехода досрочно прекратили борьбу в скиатлоне.

Украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода не смогли финишировать в гонке на 30 километров на Олимпийских играх в Пекине.

Причина - наши ребята отстали от лидера на целый круг и по правилам выбыли из гонки, не добравшись до финиша.

Дистанция в гонке была 30 км - участники преодолевали половину расстояния классическим стилем, а остальное - свободным.

Медали выиграли россияне и представитель Финляндии. Отметим, что провалился норвежец Йоханес Клебо, который был фаворитом гонки до начала забега. Он финишировал на 40-й позиции.

Лыжные гонки, мужчины, 30 км

1. Александр Большунов (ОКР) - 1:16.9,8

2. Денис Спицов (ОКР) - отставание +1.11,0

3. Ийво Нисканен (Финляндия) - 2.00,2

Алексей Красовский и Руслан Перехода (оба Украина) - отстали на круг и не финишировали.

Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.

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