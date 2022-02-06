Украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода не смогли финишировать в гонке на 30 километров на Олимпийских играх в Пекине.
Причина - наши ребята отстали от лидера на целый круг и по правилам выбыли из гонки, не добравшись до финиша.
Дистанция в гонке была 30 км - участники преодолевали половину расстояния классическим стилем, а остальное - свободным.
Медали выиграли россияне и представитель Финляндии. Отметим, что провалился норвежец Йоханес Клебо, который был фаворитом гонки до начала забега. Он финишировал на 40-й позиции.
Лыжные гонки, мужчины, 30 км
1. Александр Большунов (ОКР) - 1:16.9,8
2. Денис Спицов (ОКР) - отставание +1.11,0
3. Ийво Нисканен (Финляндия) - 2.00,2
Алексей Красовский и Руслан Перехода (оба Украина) - отстали на круг и не финишировали.
Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.
Олимпиада-2022: что нужно знать
- В первый день соревнований состоялась смешанная эстафета в биатлоне, где сборная Украины заняла 13-е место.
- Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты всех соревнований Олимпиады за 5 февраля здесь.