Ее слова вызвали возмущение в Польше.

Украинская гимнастка Влада Никольченко попала в скандал из-за высказываний в сторону Польши. Она написала в сторис в Instagram следующее: "Испортили настроение утром. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт".

21 ноября в Украинской федерации гимнастики сообщили, что в отношении высказываний гимнастки начали дисциплинарное производство. Экс-генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец на своей странице в Facebook возмутился ее высказываниями. "Очень надеюсь, что ей не придется снова проходить через польский ужас и что она никогда не будет вынуждена снова ступить в Польшу, даже на мгновение, путешествуя по экзотическим местам", - написал он.

Этот пост в настоящее время недоступен. Уже впоследствии Дец отметил, что провел телефонный разговор с вице-президентом Украинской федерации художественной гимнастики Ириной Блохиной, которая извинялась перед польским народом за комментарий Никольченко. "Сотрудники украинской федерации, а особенно Ириша, "шокированы и потеряли дар речи" из-за этой ситуации. Сейчас готовится официальное письмо с извинениями в польскую Федерацию", - написал он.

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Сегодня исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей бедный заявил в комментарии Tribuna.com, что Никольченко исключили из состава сборной Украины по художественной гимнастике.

"Каждый спортсмен национальной сборной Украины, имеющий честь представлять страну в мире, должен осознавать уровень своей ответственности. В то время, когда президент и правительство страны прилагают невероятные усилия на международной арене, консолидируя поддержку других стран, наша задача – показывать миру, что украинцы – зрелый, способный, мудрый народ, достойный быть полноправным членом цивилизованного общества. В этих условиях публичный эмоциональный месседж, который позволила себе бывшая член национальной сборной, является вредным для нашей страны, недопустимым и таким, что не может остаться без нашей реакции", - заявил он.

Реакция Никольченко на скандал

Девушка написала в сети, что у нее произошел психологический срыв. Ее страница в Instagram сейчас закрыта.

"Это была ситуативная эмоция, о которой я сожалею, не хотела никого обидеть. Это говорила не я, а эмоции во мне. Извините", - писала она.

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