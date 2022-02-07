Сборная Канады разгромила ОКР.

Сборная олимпийского комитета России по хоккею попала в скандал на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Дело в том, что Международная федерация хоккея во время олимпийского турнира внесла изменения в регламент сдачи тестов на COVID-19. Теперь для поединков, которые проходят в первой половине дня, нужно сдавать тест на коронавирус в 5:00 утра.

Сборная олимпийского комитета России проигнорировала эти поправки в правила и сдала тесты в 8:00 утра, как было раньше. После этого хоккеистки поехали на арену, где делегат Федерации отстранил их от матча с Канадой.

Российская сторона попросила рассмотреть апелляцию и начались переговоры. Канадская сборная согласилась сыграть матч при условии, чтобы обе команды играли в защитных масках.

Так и сыграли, даже судья был в медицинской маске. Канада разбила вдребезги россиянок со счетом 6:1.

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