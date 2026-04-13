'Никакой нейтральности по отношению к агрессору- Украина не будет играть с россиянами': Александр Свищов об отказе от матча на Кубке мира

На турнире World Aquatics "Men's Water Polo World Cup 2026, Division 2", проходящем на Мальте, возникла беспрецедентная ситуация: согласно турнирной сетке, в матче за седьмое место сегодня, 13 апреля, должны были встретиться сборные Украины и России (последняя выступает под названием Neutral Athlete B).

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев, который ранее неоднократно подчеркивал недопустимость присутствия представителей страны-агрессора на международной арене, сообщил, что украинские спортсмены не выйдут на этот матч.

Его позиция остается непоколебимой: допуск так называемых "нейтральных" спортсменов является "циничным пренебрежением памяти жертв войны". И эту категорическую позицию поддерживают все украинские ватерполисты и тренерский штаб команды.

Александр Свищов отметил: "Каждый раз, когда нам предлагают "спортивное соперничество" с россиянами, я и все наше спортивное сообщество вспоминаем многочисленные жертвы и беды, которые перенес наш народ и государство, разрушенные тысячи городов и сел, лишения миллионов наших соотечественников, страшное горе, нанесенное нашей стране!".

"Поэтому Украина не будет играть с теми, кто уничтожает нашу жизнь и наше будущее. Наш единственный возможный путь - полная изоляция агрессора до восстановления справедливости", - добавил он.

Александр Свищов также добавил: "Спорт - это борьба характеров, но не ценой предательства принципов. Для нас техническое поражение в официальном протоколе является гораздо более весомой победой, чем выход на одну воду с представителями страны-агрессора. Достоинство нации выше любого турнирного результата".

"Мы не можем пожимать руки тем, чья страна ежедневно пытается уничтожить нашу. Моральное поражение перед собственным народом, перед нашими военными и детьми - это единственный проигрыш, которого мы действительно боимся. Поэтому выход на матч против россиян для нас недопустим. Не может быть нейтралитета между агрессором и жертвой", - убежден Александр Юрьевич Свищов.

Он называет решение World Aquatics о допуске россиян с 2026 года "аморальным" и призывает НОК Украины и международные институты к решительному противодействию легализации российского спорта под белым флагом.

"Сегодня украинский спорт - это тоже фронт. Мы выбираем остаться верными своей стране, а не правилам, которые игнорируют реальность войны. Наша непоколебимая позиция: агрессору не место в цивилизованном спорте", - резюмировал Александр Свищов.

Сейчас украинская сторона ожидает окончательного решения организаторов. Позиция ФВПУ четкая: принципы олимпизма и человечности стоят выше турнирных очков.

Вас также могут заинтересовать новости: