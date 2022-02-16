Александр Абраменко поблагодарил всех за поддержку.

Украинский фристайлист Александр Абраменко поделился эмоциями после того, как выиграл серебро на Олимпиаде в Пекине.

"Очень счастлив. Особенно приятно завоевать для Украины, для соотечественников в День Единения олимпийскую медаль. Эта награда для нашей страны.

Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что выполнил такой сложный прыжок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца.

Миф о знаменосцах? Как вы знаете, существует много мифов относительно того, что это плохая примета. Однако смотрите сами - я завоевал медаль. Поэтому, нести флаг родного государства - это большая честь и гордость! И теперь могу сказать, что и фартовая", – сказал Абраменко для НОК Украины.

"Что было перед финальным прыжком? Это был ужас. Невозможно передать свои ощущения, что ты испытываешь перед стартом. В головы лезут разные мысли, ты понимаешь, что ты можешь. И ты в то же время понимаешь, что можешь допустить ошибку и не будет никакой медали. Фильм ужасов можно снять", - отметил Александр для "Суспільне.Спорт".

Успех Александра Абраменко: главное