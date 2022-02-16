Фристайлист Александр Абраменко принес сборной Украине первую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.
В соревнованиях по лыжной акробатике 33-летний Абраменко в суперфинале выполнил тройное сальто с пятью винтами. Этот сложный элемент судьи оценили в 116,50 балла. Этого хватило для завоевания серебряной медали.
Китаец стал первым, а бронза досталась представителю олимпийского комитета России.
Медаль Абраменко стала первой для сборной Украины на Играх в Пекине.
Фоторепортаж награждения и выступления Абраменко
Успех Александра Абраменко: главное
- Абраменко стал единственным украинским спортсменом, который добыл награды на двух зимних Олимпийских играх. Это вторая олимпийская награда в истории Украины во фристайле. На Играх в Пхенчхане-2018 Абраменко завоевал золото.
Всего за годы независимости Украина завоевала на зимних Играх теперь уже девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.