Александр Абраменко вошел в историю Украины.

Фристайлист Александр Абраменко принес сборной Украине первую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В соревнованиях по лыжной акробатике 33-летний Абраменко в суперфинале выполнил тройное сальто с пятью винтами. Этот сложный элемент судьи оценили в 116,50 балла. Этого хватило для завоевания серебряной медали.

Китаец стал первым, а бронза досталась представителю олимпийского комитета России.

Медаль Абраменко стала первой для сборной Украины на Играх в Пекине.

Фоторепортаж награждения и выступления Абраменко

Успех Александра Абраменко: главное