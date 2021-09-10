За титул поборются представительницы Канады и Великобритании.

Неожиданный результат случился в полуфиналах женского турнира в одиночном разряде на US Open.

В первом матче за путевку в финал боролись обидчица украинки Элины Свитолиной Лейла Анни Фернандес (Канада, WTA №73) и вторая ракетка мира - белоруска Арина Соболенко. Победу неожиданно одержала 19-летняя Фернандес. Со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 победу отпраздновала представительница Канады.

Фернандес вообще на этом турнире творит безумные вещи: она выбила из соревнований действующую обладательницу трофея US Open Наоми Осаку, а затем одолела экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер.

В другом полуфинале Мария Саккари (Греция, WTA №18) уступила Эмме Радукану (Великобритания, WTA №150). 18-летняя Радукану обыграла Саккари в двух партиях - 6:1, 6:4.

На этом US Open Радукану еще не проиграла ни одного сета, а стартовала она вообще с квалификации. Эмма стала первой в истории, кто из квалификации турнира Большого шлема смог добраться до финала. Такого раньше не было ни среди мужчин, ни среди женщин.

Финал женского турнира запланирован на 11 сентября.

Украина на US Open: главное

Даяна Ястремская впервые за три года не смогла преодолеть первый круг на US Open. Также в первом круге турнир покинула Марта Костюк. Свитолина уступила уже вышеупомянутой Фернандес.

Ангелина Калинина прошла во второй круг, где уступила экс-первой ракетке мира.

Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.

Автор: Артем Будрин