Марина Бех-Романчук снялась в клипе на песню "Стань".

Звезда отечественного спорта Марина Бех-Романчук приняла участие в съемках клипа группы "Антитела" на песню "Стань". Легкоатлетка предстала в непривычном для себя образе спринтерши, а не прыгуньи в длину как в реальной жизни.

"Безумный опыт, море эмоций и фантастический результат", - описала впечатление Марина у себя в Instagram.

"При написании песни мы вдохновлялись атмосферой школьных выпускных, когда парни и девушки признаются друг другу в любви, клянутся в вечной дружбе, ставят цели и верят в свои мечты, когда все искренне и без фальши. Впоследствии появилась идея клипа. В голове возникали беговые дорожки, которые отражали дорогу жизни, большое пространство, где каждый бежит по своей линии к цели", - рассказал фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя про историю создания композиции.

Напомним, что Бех-Романчук показывала недавно свою сексуальную фигуру с отдыха.

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Марина Бех-Романчук: достижения

На чемпионатах мира наивысшим достижением для 26-летней Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.

На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).

Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.

На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.

Автор: Артем Будрин