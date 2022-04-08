Себастьян Феттель попросил руководство Формулы-1 помочь украинцам.

Известный немецкий гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель выразил слова поддержки украинскому народу, который на протяжении второго месяца ведет борьбу российскими оккупантами.

В интервью Sky Sport пилот Астон Мартин призвал руководство Формулы-1оказать гораздо большую финансовую поддержку украинцам, пострадавшим от военной агрессии РФ.

"Ужасно смотреть на происходящее. Это шокирует, когда ты включаешь новости. Ты думаешь, что ничего не может шокировать больше, но это происходит каждый раз. Убивают невинных людей.

У Формулы-1 много денег. Мы не можем помочь Украине тем, что будем ехать быстрее или медленнее, но мы можем собрать пожертвования. Солидарность - это значит, что мы не только говорим что-то, но и помогаем кому-то. Так что речь о том, чтобы активно помогать", - сказал Феттель.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. В этот же день Себастьян Феттель заявил, что будет бойкотировать Гран-при России из-за военной агрессии РФ. Немец стал первым гонщиком, кто сделал это. Позже Формула-1 объявила об отмене Гран При России.

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