Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная Украины уступила действующим олимпийским чемпионам - Франции.
"Лягушатники" обыграли "желто-синих" со счетом 36:23. Матч состоялся в венгерском городе Сегед.
Франция - Украина - 36:23
Франция: Жерар, Десбонне, Пардин, Линне, Минн, Босс, Лагард, Ричардсон, Мем, Турна, Карабатич, Майе, Фабрегас, Деска, Порте, Кунку, Нахи, Монар, Конан, Брийе
Украина: Комок, Вьюнник, Касай, Артеменко, Ильченко, Бурзак, Тютюнник, Глушак, Близнюк, Тильте, Миноцкий, Залевский, Горига, Турченко, Буйненко, Донцов
Удаление: Горига, 34
17 января украинская сборная сыграет поединок против Хорватии. В первом туре наша команда проиграла сербам (31:23). На данный момент у Украины ноль очков и последняя четвертая позиция в группе С.
Евро-2022 по гандболу: что надо знать
- 15-й чемпионат Европы по гандболу проходит с 13 по 30 января в Словакии и Венгрии.
- 24 сборные участвуют в соревнованиях. Они поделены на 6 квартетов. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Украина попала в группу С, где кроме французов есть также хорваты и сербы.
- Титул чемпионов Европы защищает Испания.