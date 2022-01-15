Франция уверенно одолела украинскую команду.

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная Украины уступила действующим олимпийским чемпионам - Франции.

"Лягушатники" обыграли "желто-синих" со счетом 36:23. Матч состоялся в венгерском городе Сегед.

Франция - Украина - 36:23

Франция: Жерар, Десбонне, Пардин, Линне, Минн, Босс, Лагард, Ричардсон, Мем, Турна, Карабатич, Майе, Фабрегас, Деска, Порте, Кунку, Нахи, Монар, Конан, Брийе

Украина: Комок, Вьюнник, Касай, Артеменко, Ильченко, Бурзак, Тютюнник, Глушак, Близнюк, Тильте, Миноцкий, Залевский, Горига, Турченко, Буйненко, Донцов

Удаление: Горига, 34

17 января украинская сборная сыграет поединок против Хорватии. В первом туре наша команда проиграла сербам (31:23). На данный момент у Украины ноль очков и последняя четвертая позиция в группе С.

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