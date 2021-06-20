Украина проиграла Турции / фото facebook.com/fvu.in.ua
Мужская сборная Украины по волейболу не смогла одержать победу в "Золотой Евролиге".
В финальном матче, который прошел в бельгийском Кортрейке, украинцы уступили туркам.
Украинская сборная смогла выиграть только одну партию.
Отметим, что сборная Турции защитила титул чемпиона "Золотой Евролиги".
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Украина - Турция - 1:3 (11:25, 20:25, 25:18, 21:25)
"Золотая Евролига": что нужно знать
- "Золотая Евролига" является вторым по силе состязанием для европейских сборных после Лиги наций.
- В рамках группового этапа Украина одержала четыре победы в четырех матчах, по два раза обыграв Румынию и Словакию.
- В полуфинальном матче украинские волейболисты были сильнее бельгийцев.
- В матче за третье место Эстония обыграла Бельгию со счетом 3:0.
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