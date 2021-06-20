Украинские волейболисты в решающем матче проиграли туркам.

Мужская сборная Украины по волейболу не смогла одержать победу в "Золотой Евролиге".

В финальном матче, который прошел в бельгийском Кортрейке, украинцы уступили туркам.

Украинская сборная смогла выиграть только одну партию.

Отметим, что сборная Турции защитила титул чемпиона "Золотой Евролиги".

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Украина - Турция - 1:3 (11:25, 20:25, 25:18, 21:25)

"Золотая Евролига": что нужно знать

"Золотая Евролига" является вторым по силе состязанием для европейских сборных после Лиги наций.

В рамках группового этапа Украина одержала четыре победы в четырех матчах, по два раза обыграв Румынию и Словакию.

В полуфинальном матче украинские волейболисты были сильнее бельгийцев.

В матче за третье место Эстония обыграла Бельгию со счетом 3:0.

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Автор: Антон Дударь