Украина проиграла Турции / фото facebook.com/fvu.in.ua

Мужская сборная Украины по волейболу не смогла одержать победу в "Золотой Евролиге".

В финальном матче, который прошел в бельгийском Кортрейке, украинцы уступили туркам.

Украинская сборная смогла выиграть только одну партию.

Отметим, что сборная Турции защитила титул чемпиона "Золотой Евролиги".

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Украина - Турция - 1:3 (11:25, 20:25, 25:18, 21:25)

"Золотая Евролига": что нужно знать

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Автор: Антон Дударь