Федерация волейбола Украины обеспечила качественную мотивацию для отечественных спортсменов.

Сборная Украины по волейболу получит 10 миллионов гривен, если победит российскую команду в поединке 1/8 финала чемпионата Европы.

Об этом сообщила Федерация волейбола Украины со ссылкой на президента ФВУ Михаила Мельника. Соответствующее сообщение появилось на странице ФВУ в Facebook.

Партнеры Федерации волейбола и сеть торговых центров "Эпицентр" планируют выделить 10 миллионов гривен призовых в случае победы сборной Украины над россиянами, которые на Олимпиаде в Токио стали серебряными медалистами.

"В последние годы сборная Украины по волейболу демонстрирует хорошие результаты. Благодаря поддержке корпоративных партнеров сборной сейчас у нас есть возможность мотивировать наших ребят на игру не только словами, но и финансово. В то же время отечественный волейбол нуждается в большей финансовой поддержке не только от украинского бизнеса, но и от государства. Благодаря государственным программам развития волейбола сборные Польши и Сербии совсем недавно выигрывали чемпионаты мира и Европы", - сказал Мельник.

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ЧЕ проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Соперниками сборной Украины по групповому этапу были Греция, Сербия, Бельгия, Польша и Португалия. Подопечные Угиса Крастиньша выиграли у греков, бельгийцев и португальцев, но уступили сербам и полякам. Украина пропустила вперед Польшу и Сербию, и с третьего места вышла в 1/8 финала.

Россия в своей группе победила Нидерланды, Испанию, Финляндию и Северную Македонию, а уступила лишь Турции. Со второго места россияне квалифицировались в плей-офф. Первое место в группе заняли Нидерланды.

Автор: Артем Будрин