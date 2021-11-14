Украинские женщины одолели Финляндию.

Женская сборная Украины по баскетболу второй раз подряд победила в отборочном цикле на чемпионат Европы 2023 года. В поединке 2-го тура квалификации "желто-синие" выиграли у Финляндии.

Финляндия - Украина - 71:77 (13:23, 18:17, 22:19, 18:18)

Украина: Ягупова, Рулевая, Филевич, Дубровина, Малашенко, Уро-Ниле, Ковтун, Мусиенко, Юркевичюс, Любинец, Волошина, Дубнюк, Шматова, Гаврильчик, Завидная

Украинская сборная одержала вторую победу в отборочном турнире и возглавляет свою группу. В 1-м туре наши девушки сенсационно обыграли Францию.

Сборная Украины: отбор на Евро-2023

Украинская сборная борется за выход на Евробаскет-2023 в одном квартете с командами Франции, Финляндии и Литвы.

Следующие поединки квалификации состоятся в ноябре 2022 года: "желто-синие" сыграют на выезде с Литвой и Францией.

На Евробаскет-2023 выйдут победители своих групп и четыре из десяти лучших вторых мест.

Автор: Артем Будрин