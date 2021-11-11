Украинские женщины обыграли бронзовых призерш Олимпиады-2020.

Женская сборная Украины по баскетболу триумфально начала отборочный цикл на чемпионат Европы 2023 года. В стартовом поединке квалификации "желто-синие" одолели Францию.

Украинки уверенно разобрались с титулованными соперницами, опередив их на почти 20 очков.

Украина - Франция - 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

Лучшей баскетболисткой матча признана украинка Алина Ягупова, набравшая 33 очка. В ее активе также шесть подборов и пять результативных передач.

Заметим, что Франция является одной из самых мощных команд в мире. На летней Олимпиаде-2020 в Токио француженки стали бронзовыми призершами. Перед игрой букмекеры предлагали на Украину коэффициент 13, в то время, как на Францию всего 1,05.

Сборная Украины: отбор на Евро-2023

Украинская сборная борется за выход на Евробаскет-2023 в одном квартете с командами Франции, Финляндии и Литвы.

14 ноября Украина сыграет в гостях против Финляндии.

На Евробаскет-2023 выйдут победители своих групп и четыре из десяти лучших вторых мест.

Автор: Артем Будрин