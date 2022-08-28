Свой следующий матч Украина в рамках отбора на Евробаскет проведет 2 сентября против Британии.

Сборная Украины по баскетболу провела очередной матч квалификации Чемпионата мира-2023, в котором на выезде уступила Исландии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Первую половину встречи Украина закончила, имея преимущество над соперником в пять очков. Однако уже в третьей 10-минутке Исландия не только отыграла отставание от "сине-желтых", но и увеличила его перед последней четвертью до восьми очков.

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Украинцам удалось спасти игру и в конце 10-минутки перевести ее в овертайм. Однако уже в овертайме Исландия вновь получила для себя преимущество, которое в итоге и воплотила в победу.

Подопечные Айнарса Багатскиса в Габнарфьордуре уступили со счетом 91:88.

Ранее баскетболисты сербского клуба "Црвена Звезда" отказались держать баннер с призывом остановить войну в Украине перед матчем Евролиги.

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