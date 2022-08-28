Сборная Украины по баскетболу провела очередной матч квалификации Чемпионата мира-2023, в котором на выезде уступила Исландии.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Первую половину встречи Украина закончила, имея преимущество над соперником в пять очков. Однако уже в третьей 10-минутке Исландия не только отыграла отставание от "сине-желтых", но и увеличила его перед последней четвертью до восьми очков.
Украинцам удалось спасти игру и в конце 10-минутки перевести ее в овертайм. Однако уже в овертайме Исландия вновь получила для себя преимущество, которое в итоге и воплотила в победу.
Подопечные Айнарса Багатскиса в Габнарфьордуре уступили со счетом 91:88.
Ранее баскетболисты сербского клуба "Црвена Звезда" отказались держать баннер с призывом остановить войну в Украине перед матчем Евролиги.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Федерация баскетбола Украины призвала ФИБА предоставить Будивельнику место в групповом раунде Лиги чемпионов
- Легендарные баскетболисты поддерживают призыв к FIBA предоставить БК Будивельник место в групповом раунде Лиги чемпионов
- Украина бойкотирует все международные соревнования по дзюдо до полного отстранения РФ и Беларуси - официальное заявление ФГУ