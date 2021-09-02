Украинцы уступали со счетом 1:2, но сумели переломить ход встречи.

Сборная Украины по волейболу с победы стартовала на чемпионате Европы.

В первом матче группового этапа украинцы встречались с командой Греции.

Украинская сборная уступала со счетом 1:2 после трех сетов, но сумела переломить ход встречи. Украинцы уверенно выиграли две решающие партии, одержав победу в матче.

Греция - Украина - 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)

Украина: Плотницкий, Диденко, Виецкий, Дрозд, Ерещенко, Теременко, Фомин (лидеро), Брова (либеро), Остапенко, Семенюк, Ковалев, Щитков, Полуян, Сидоренко

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Чемпионат Европы по волейболу-2021: что нужно знать

ЧЕ проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Соперниками сборной Украины по групповому этапу являются Греция, Сербия, Бельгия, Польша и Португалия.

В плей-офф турнира выйдут четыре лучшие сборные из каждой группы.

Автор: Антон Дударь