Украинцы обыграли Грецию / фото facebook.com/fvu.in.ua
Сборная Украины по волейболу с победы стартовала на чемпионате Европы.
В первом матче группового этапа украинцы встречались с командой Греции.
Украинская сборная уступала со счетом 1:2 после трех сетов, но сумела переломить ход встречи. Украинцы уверенно выиграли две решающие партии, одержав победу в матче.
Греция - Украина - 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)
Украина: Плотницкий, Диденко, Виецкий, Дрозд, Ерещенко, Теременко, Фомин (лидеро), Брова (либеро), Остапенко, Семенюк, Ковалев, Щитков, Полуян, Сидоренко
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- ЧЕ проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.
- Соперниками сборной Украины по групповому этапу являются Греция, Сербия, Бельгия, Польша и Португалия.
- В плей-офф турнира выйдут четыре лучшие сборные из каждой группы.