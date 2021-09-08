Наши волейболисты в волевом стиле остановили бельгийскую сборную.

Сборная Украины по волейболу одолела команду Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы.

Подопечные Угиса Крастиньша проиграли первую партию, но затем три сета подряд были сильнее соперника. Таким образом, украинская сборная досрочно оформила выход в 1/8 финала чемпионата Европы.

Украина - Бельгия - 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)

Украина: Плотницкий, Диденко, Виецкий, Дрозд, Ерещенко, Теременко, Фомин (лидер), Брова (либеро), Остапенко, Семенюк, Ковалев, Щитков, Полуян, Сидоренко

Для Украины это третья победа в четырех поединках группового этапа. В активе команды 7 зачетных пунктов. Ранее украинцы с идентичным счетом обыграли Португалию и Грецию (3:2), но уступили Сербии (0:3).

8 сентября наша команда в 18:30 по киевскому времени сыграет против Польши, которая является одной из четырех стран-хозяек турнира.

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Чемпионат Европы по волейболу-2021: что нужно знать

ЧЕ проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Соперниками сборной Украины по групповому этапу являются Греция, Сербия, Бельгия, Польша и Португалия.

В плей-офф турнира выйдут четыре лучшие сборные из каждой группы.

Автор: Артем Будрин