В мужской эстафете украинцы финишировали на шестом месте.

В немецком Рупольдинге завершилась мужская эстафета в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Наши ребята прибежали к финишу шестыми! Суммарно украинские биатлонисты использовали шесть дополнительных патронов.

Прима начал гонку и передал эстафету на 6-й позиции. Пидручный свой этап завершил вторым, Цымбал передал эстафету на 4-м месте, а Дудченко финишировал шестым.

Кубок мира в Рупольдинге. Результаты мужской эстафеты

1. Россия - 1.11,06,1 (0+4)

2. Германия - 7,0 (0+2)

3. Беларусь - 23,0 (0+6)

4. Италия - 53,7 (0+5)

5. Франция - 1.15,0 (1+10)

6. Украина - 1.44,9 (0+6)

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