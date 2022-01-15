В немецком Рупольдинге завершилась мужская эстафета в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.
Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Наши ребята прибежали к финишу шестыми! Суммарно украинские биатлонисты использовали шесть дополнительных патронов.
Прима начал гонку и передал эстафету на 6-й позиции. Пидручный свой этап завершил вторым, Цымбал передал эстафету на 4-м месте, а Дудченко финишировал шестым.
Кубок мира в Рупольдинге. Результаты мужской эстафеты
1. Россия - 1.11,06,1 (0+4)
2. Германия - 7,0 (0+2)
3. Беларусь - 23,0 (0+6)
4. Италия - 53,7 (0+5)
5. Франция - 1.15,0 (1+10)
6. Украина - 1.44,9 (0+6)
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