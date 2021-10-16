В рамках нового сезона запланировано проведение 23 Гран-при.

Формула-1 опубликовала календарь гонок на сезон 2022 года.

Он был опубликован на официальном сайте Формулы-1.

В новом сезоне в чемпионате будет рекордное количество гонок - 23 Гран-при. В сезоне 2021 года календарь насчитывает 22 гонки.

Сезон стартует 18 марта в Бахрейне и продлится до 20 ноября, когда состоится Гран-при Абу-Даби.

В чемпионате дебютирует Гран-при Майами. У США, как и у Италии, будет сразу два этапа.

Календарь сезона

Формула-1: результаты сезона-2021

После 16 этапов Макс Ферстаппен из "Ред Булл" занимает первое место. У него в активе 262,5 очка. У Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") - 256,5. Третьим идет еще один пилот "Мерседес" Валттери Боттас (177).

В Кубке Конструкторов у "Мерседеса" 433.5 очка, у "Ред Булл" - 397.5. В тройку лидеров также входит "Макларен" (240).

Следующий этап состоится 24 октября - Гран-при США.

Автор: Антон Дударь