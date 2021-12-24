Юлия Джима выступит в гонке / фото facebook.com/biathlon.com.ua

28 декабря в немецком Рупольдинге пройдет ежегодная Рождественская гонка.

Гонка, в которой за каждую команду выступят по два участника, будет состоять из двух частей смешанной эстафеты: масс-старта и преследования. 

Украину в Рождественской гонке представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Полный состав участников

Германия-1: Ванесса Хинц / Бенедикт Долль

Германия-2: Янина Хеттих / Эрик Лессер

Австрия: Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер

Италия: Доротея Вирер / Лукас Хофер

Канада: Эмма Лундер / Скотт Гоу

Украина: Юлия Джима / Дмитрий Подручный

Чехия: Маркета Давидова / Михал Крчмаж

Финляндия: Мари Эдер / Теро Сеппяля

Швейцария: Лена Хекки / Йоша Буркхальтер

Россия: Евгения Буртасова / Матвей Елисеев

Рождественская гонка: где и во сколько смотреть

Масс-старт начнется в 19.00, а гонка преследования - в 20.00.

В Украине гонку будет транслировать "UA: Перший".

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Рождественская гонка: как ранее выступала Украина

  • Рождественская гонка - ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проводится в Германии с 2002 года.
  • Украина дважды побеждала в этой гонке. В 2008 году триумфаторами стали Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м - Валя Семеренко и Сергей Семенов. Также украинская команда четыре раза занимала второе место.
  • В прошлом году украинские биатлонисты финишировали в гонке девятыми.