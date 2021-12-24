28 декабря в немецком Рупольдинге пройдет ежегодная Рождественская гонка.
Гонка, в которой за каждую команду выступят по два участника, будет состоять из двух частей смешанной эстафеты: масс-старта и преследования.
Украину в Рождественской гонке представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
Полный состав участников
Германия-1: Ванесса Хинц / Бенедикт Долль
Германия-2: Янина Хеттих / Эрик Лессер
Австрия: Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер
Италия: Доротея Вирер / Лукас Хофер
Канада: Эмма Лундер / Скотт Гоу
Украина: Юлия Джима / Дмитрий Подручный
Чехия: Маркета Давидова / Михал Крчмаж
Финляндия: Мари Эдер / Теро Сеппяля
Швейцария: Лена Хекки / Йоша Буркхальтер
Россия: Евгения Буртасова / Матвей Елисеев
Рождественская гонка: где и во сколько смотреть
Масс-старт начнется в 19.00, а гонка преследования - в 20.00.
В Украине гонку будет транслировать "UA: Перший".
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Рождественская гонка: как ранее выступала Украина
- Рождественская гонка - ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проводится в Германии с 2002 года.
- Украина дважды побеждала в этой гонке. В 2008 году триумфаторами стали Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м - Валя Семеренко и Сергей Семенов. Также украинская команда четыре раза занимала второе место.
- В прошлом году украинские биатлонисты финишировали в гонке девятыми.