Традиционная гонка состоится 28 декабря.

28 декабря в немецком Рупольдинге пройдет ежегодная Рождественская гонка.

Гонка, в которой за каждую команду выступят по два участника, будет состоять из двух частей смешанной эстафеты: масс-старта и преследования.

Украину в Рождественской гонке представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Полный состав участников

Германия-1: Ванесса Хинц / Бенедикт Долль

Германия-2: Янина Хеттих / Эрик Лессер

Австрия: Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер

Италия: Доротея Вирер / Лукас Хофер

Канада: Эмма Лундер / Скотт Гоу

Украина: Юлия Джима / Дмитрий Подручный

Чехия: Маркета Давидова / Михал Крчмаж

Финляндия: Мари Эдер / Теро Сеппяля

Швейцария: Лена Хекки / Йоша Буркхальтер

Россия: Евгения Буртасова / Матвей Елисеев

Рождественская гонка: где и во сколько смотреть

Масс-старт начнется в 19.00, а гонка преследования - в 20.00.

В Украине гонку будет транслировать "UA: Перший".

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Рождественская гонка: как ранее выступала Украина