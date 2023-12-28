Победителями Рождественской гонки стали Жюлия Симон и Фабьен Клод из Франции.

В четверг, 28 декабря, состоялась Рождественская гонка-2023 - ежегодное коммерческое соревнование по биатлону.

Традиционно гонка прошла на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене (Германии).

В соревнованиях принимали участие 10 команд. Сначала биатлонисты пробежали масстарт, по результатам которого было сформировано стартовое письмо гонки преследования. Призовые места распределялись по результатам гонки преследования.

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Победителями гонки стали представители Франции Жюлия Симон и Фабьен Клод. Второе место заняли Ингрид Тандреволл и Стурла Легрейд из Норвегии, а третьими к финишу пришли словенские биатлонисты Полона Клеменчич и Яков Фак.

Украину в гонке представляли Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Они заняли пятое место.

Рождественская гонка-2023: итоговые результаты

1. Жулия Симон, Фабьен Клод (Франция) - 34.43,5 (3)

2. Ингрид Тандреволл, Стурла Легрейд (Норвегия) - 57,5 (3)

3. Полона Клеменчич, Яков Фак (Словения) - 1.08,2 (2)

4. Янина Геттих-Вальц, Роман Реес (Германия) - 1.10,1 (4)

5. Юлия Джима, Дмитрий Пидручный (Украина) - 1.30,5 (6)

6. Ханна Кебингер, Бенедикт Долль (Германия) - 1.32,2 (7)

Напомним, Рождественская гонка проводится в Германии с 2002 года.

Украина дважды побеждала в этом турнире - Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля выиграли в 2008 году, а Валя Семеренко и Сергей Семенов - в 2014-м.

В прошлом году украинские биатлонисты Юлия Джима и Антон Дудченко финишировали восьмыми.

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