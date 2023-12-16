В субботу, 16 декабря, в швейцарском Ленцерхайде прошла мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира.
Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Спортсмен прошел дистанцию с тремя промахами: одним на втором огневом рубеже и двумя - на третьем.
Вторым финишировал норвежец Эндре Стремсхейм, который, допустив по ходу гонки два промаха, на финише показал отставание от Йоханнеса Бе в 24,7 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии - Стурла Холм Легрейд, уступивший победителю 29,1 секунды с одной ошибкой на четвертой стрельбе.
Украину в этой представляли трое биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Тарас Лесюк.
Лучше всех украинцев финишировал Дмитрий Пидручный. Он занял 20-е место. Артем Прима завершил гонку 52-м, Тарас Лесюк - 53-м.
Кубок мира по биатлону. Ленцерхайде. Гонка преследования. Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) (0+1+2+0) 32:30,0
2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) (1+0+0+1) +24,7
3. Стурла Легрейд (Норвегия) (0+0+0+1) +29,1
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20. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+2+1+0) +2:07.5
52. Артем Прима (Украина, 2+1+1+2) +5:00.7
53. Тарас Лесюк (Украина, 1+0+1+2) +5:24.1
Напомним, третий этап Кубка мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде стартовал 14 декабря и продлится до 17 декабря.
В общем зачете Кубка мира по биатлону лидирует норвежец Йоганнес Бе. Среди украинцев самую высокую позицию занимает Дмитрий Пидручный - 35-е место.