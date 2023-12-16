Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный.

В субботу, 16 декабря, в швейцарском Ленцерхайде прошла мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира.

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Спортсмен прошел дистанцию с тремя промахами: одним на втором огневом рубеже и двумя - на третьем.

Вторым финишировал норвежец Эндре Стремсхейм, который, допустив по ходу гонки два промаха, на финише показал отставание от Йоханнеса Бе в 24,7 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии - Стурла Холм Легрейд, уступивший победителю 29,1 секунды с одной ошибкой на четвертой стрельбе.

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Украину в этой представляли трое биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Тарас Лесюк.

Лучше всех украинцев финишировал Дмитрий Пидручный. Он занял 20-е место. Артем Прима завершил гонку 52-м, Тарас Лесюк - 53-м.

Кубок мира по биатлону. Ленцерхайде. Гонка преследования. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) (0+1+2+0) 32:30,0

2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) (1+0+0+1) +24,7

3. Стурла Легрейд (Норвегия) (0+0+0+1) +29,1

...

20. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+2+1+0) +2:07.5

52. Артем Прима (Украина, 2+1+1+2) +5:00.7

53. Тарас Лесюк (Украина, 1+0+1+2) +5:24.1

Напомним, третий этап Кубка мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде стартовал 14 декабря и продлится до 17 декабря.

В общем зачете Кубка мира по биатлону лидирует норвежец Йоганнес Бе. Среди украинцев самую высокую позицию занимает Дмитрий Пидручный - 35-е место.

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