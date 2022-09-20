Кремлевский диктатор является большим поклонником дзюдо.

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов сообщил, что национальная команда РФ пропустит предстоящий чемпионат мира-2022.

"В чемпионате мира мы участия не примем. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо", – сказал Анисимов для российских СМИ.

Президент Федерации дзюдо Украины сообщал, что была информация о готовности Международной федерации допустить россиян к ЧМ под нейтральным флагом. В таком случае наша команда была готова бойкотировать этот турнир.

Видео дня

ЧМ по дзюдо пройдет с 6 по 13 октября в Ташкенте (Узбекистан).

Как писал УНИАН, в июле этого года Европейский союз дзюдо (EJU) продлил отстранение российских и беларуских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Вас также могут заинтересовать новости: