Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов сообщил, что национальная команда РФ пропустит предстоящий чемпионат мира-2022.
"В чемпионате мира мы участия не примем. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо", – сказал Анисимов для российских СМИ.
Президент Федерации дзюдо Украины сообщал, что была информация о готовности Международной федерации допустить россиян к ЧМ под нейтральным флагом. В таком случае наша команда была готова бойкотировать этот турнир.
ЧМ по дзюдо пройдет с 6 по 13 октября в Ташкенте (Узбекистан).
Как писал УНИАН, в июле этого года Европейский союз дзюдо (EJU) продлил отстранение российских и беларуских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
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