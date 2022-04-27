Международная федерация хоккея определится с альтернативным местом проведения чемпионата в мае.

Международная федерация хоккея (IIHF) решила отозвать у России право на проведение Чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Об этом сообщается на официальной странице Федерации.

Решение об отмене соревнований было принято во время последнего заседания Совета IIHF, которое состоялось во вторник, 26 апреля, в Цюрихе, Швейцария.

Отмечается, что турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге (Россия) с 5 по 21 мая 2023 года.

"Альтернативное место проведения чемпионата мира будет подтверждено во время ежегодного конгресса IIHF 2022 года в Тампере, Финляндия, который состоится в течение последней недели Чемпионат мира по хоккею 2022 года", - говорится в сообщении.

В IIHF информируют, что решение о переносе события было принято прежде всего из-за заботы о безопасности и благосостоянии всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с предыдущим решением Совета отменить Чемпионат мира 2023 года среди юниоров ИИХФ, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, Россия, совет выразил значительную обеспокоенность относительно безопасной свободы передвижения игроков и должностных лиц до и внутри России.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев отобрал у РФ этап Гран-при по фигурному катанию.