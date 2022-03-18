Давление на агрессора продолжается.

Оргкомитет объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта-2022 принял решение не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Решение принято в соответствии с рекомендациями МОК в связи с войной в Украине. Об этом сообщает оргкомитет ЧЕ по летним видам спорта-2022.

Чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене.

В программе турнира – соревнования по легкой атлетике, велоспорту, спортивной гимнастике, настольному теннису, академической гребле, триатлону, пляжному волейболу, спортивному скалолазанию, гребле на байдарках и каноэ.

Также российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в "Бриллиантовой лиге". Это элитная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике. Теперь спортсмены из этих стран не смогут выступить там даже в статусе нейтральных атлетов. Ранее из-за проблем с допингом российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе, а теперь полностью отстранены.

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