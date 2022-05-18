Иван Куляк был лишен медали, призовых и дисквалифицирован на год за свой позорный поступок.

Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала на год российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе.

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

"Российский гимнаст Иван Куляк наказан дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики (GEF) за нарушение правил FIG, а именно - за выход с буквой Z во время чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе в марте 2022 года.

Куляк нарушил устав, кодекс дисциплины, этики и поведения, а также технический регламент организации. Помимо дисквалификации, спортсмен вернет бронзовую медаль и денежное вознаграждение в размере 500 швейцарских франков.

В отношении главы российской делегации Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина никаких нарушений правил установлено не было", - говорится в заявлении Международной федерации гимнастики.

Напомним, на соревнованиях в Дохе Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях. На церемонию награждения он вышел в форме с изображением на ней буквы Z – одного из символов полномасштабной войны России против Украины. Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе – представитель Казахстана Милад Карими.

Стоит отметить, что это не единственный случай, когда российские спортсмены демонстрировали нацистские символы и жесты. На чемпионате Европы по картингу среди юниоров российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское приветствие, за что также понес заслуженное наказание.

Вас также могут заинтересовать новости: