Анатолий Зерук погиб на 55-м году жизни.

В бою за Олешки Херсонской области погиб известный легкоатлет-марафонец из Винницы Анатолий Зерук.

О смерти 54-летнего титулованного украинского спортсмена сообщает сайт Федерации легкой атлетики Винницкой области.

Несмотря на почтенный возраст, в 2019-м Анатолий вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), находился в должности штаб-сержанта.

Указом президента Украины был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно) "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Как УНИАН сообщал ранее, в Ирпене в спортзале был расстрелян известный боксер и детский тренер Алексей Джунковский, а в братской могиле под Бучей были обнаружены тела футболиста Александра Сухенко и его родителей.

Анатолий Зерук: краткая биография