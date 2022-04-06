В бою за Олешки Херсонской области погиб известный легкоатлет-марафонец из Винницы Анатолий Зерук.
О смерти 54-летнего титулованного украинского спортсмена сообщает сайт Федерации легкой атлетики Винницкой области.
Несмотря на почтенный возраст, в 2019-м Анатолий вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), находился в должности штаб-сержанта.
Указом президента Украины был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно) "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Как УНИАН сообщал ранее, в Ирпене в спортзале был расстрелян известный боксер и детский тренер Алексей Джунковский, а в братской могиле под Бучей были обнаружены тела футболиста Александра Сухенко и его родителей.
Анатолий Зерук: краткая биография
- Анатолий Зерук родился 27 ноября 1967 года в селе Пояски Овручского района Житомирской области. Жил и успешно занимался спортом в Виннице.
- С 1993 года он принимал участие в чемпионатах Украины по легкой атлетике, а с 1996 по 2005 - в марафонах.
- Является мастером спорта международного класса, многократный победитель и призер международных соревнований - в частности, в 1999-м триумфовал на марафоне в Энсхеде (Нидерланды), а в 2004-м стал лучшим в Страсбурге (Франция).
- В 1998-м на соревнованиях по марафонскому бегу в Гамбурге (Германия) установил рекорд Украины, преодолев дистанцию за 2:11:50 сек.