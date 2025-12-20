Десятов до 2021 года выступал за Россию, а с 2022 года начал представлять США.

Российского фигуриста Ивана Десятова, который представлял США, пожизненно отстранили от соревнований. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport).

В 2024 году эстонская фигуристка Солен Мазинг подала заявление в полицию. Она обвинила Ивана Десятова в изнасиловании после турнира Golden Spin в декабре 2023 года. В октябре 2024 года россиянина временно отстранили от соревнований.

Десятов до 2021 года выступал за Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Беларуси с Екатериной Андреевой. С 2022 года он представлял США в паре с американской фигуристкой Изабеллой Флорес.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных стипендий спортсменов Сергея Бубку и Яну Клочкову. Народный депутат от "Слуги народа", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк объяснил, что государственную стипендию не могут получать те, кто фактически не проживает в Украине.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Сергей Бубка, который в то время был главой Национального олимпийского комитета, не высказался об этом. Бывший легкоатлет исчез после 24 февраля и не проявлял инициативы о введении санкций против спортсменов из России.

В 2023 году проект "Bihus.Info" писал, что несколько донецких фирм Бубки перерегистрировались в российском государственном реестре юридических лиц. Более того, одна из них получила первые подряды от россиян и начала поставлять им топливо.

Украинская пловчиха Яна Клочкова исчезла из информационного пространства в начале полномасштабного вторжения РФ. Она не высказалась о войне в Украине.

Украинский ведущий Слава Демин рассказывал, что Клочкова вместе с родителями и сыном живет во временно оккупированном Крыму.

