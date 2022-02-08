20-летняя представительница сборной олимпийского комитета России Анастасия Мишина попала в курьезную ситуацию во время интервью телеканалу BBC.
Мишина делилась эмоциями после того, как выиграла золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Журналист поинтересовался самочувствием Насти после падения с поддержки в произвольной программе. Однако Мишина не поняла корреспондента и грубо отреагировала:
"Я ни х**а не поняла", - сказала Мишина и засмеялась.
Ее партнеры по команде тоже захохотали, а потом перевели ей вопрос.
"Это были последние пять секунд программы, поэтому все нормально", - все же ответила на английском языке Анастасия.
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