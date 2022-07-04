Леся Цуренко поделилась мыслями о россиянах и войне в Украине.

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко высказала свое мнение о полномасштабной войне в Украине, которую начала РФ.

Спортсменка назвала идиотами тех людей, которые поддерживают оккупантов, отметив, что многие россияне счастливы, когда умирают ее соотечественники.

"Поддержка РФ в Сербии? Что я могу сказать? Ничего хорошего я не чувствую по этому поводу. Я не знаю, как вы можете поддерживать войну. Подобные мысли я слышала.

Смотрите, россияне счастливы, когда украинцы умирают. Я видела эти чаты в телеграмме, в инстаграме. Они счастливы, что украинцы погибают, они счастливы из-за того, что их армия творит в Украине.

Что я могу по этому поводу чувствовать? Как можно такому радоваться? Когда гибнут в своих кроватях, во сне. Эти люди - идиоты. Вам нужно изменить свое мнение. Вам нужно думать умнее. Я знаю, что в мире много конфликтов. Я знаю это. Этот затрагивает меня конкретно, потому что я украинка.

Но я не думаю, что любой конфликт в мире - это нормально. Нет. Для меня это больно каждый раз. Этот мир, эта жизнь о том, чтобы иметь дом, автомобиль, детей, семью, собаку. Чтобы солнце светило. Это все, что нужно в жизни. Просто проживать счастливые дни.

Эти люди, почему у них такие амбиции? Зачем? Чтобы получить новые территории. Конец. Вы видели Мариуполь? Этого города больше нет. Что это такое? Это не счастливая жизнь. У этих людей нет воды, ничего нет. Они живут в развалинах города. Ради чего? Что там делает Россия? У этих людей больше не будет счастливой жизни. Нет никаких причин так поступать. России или любой другой стране.

Я не считаю, что сербам нужно говорить, мол, хорошо, мы поддерживаем россиян или Россию в целом или президента России. Нет. Им нужно изменить это. Я поддерживаю мирную жизнь. Вот так", - приводит слова Цуренко btu.org.ua.

Накануне Леся Цуренко завершила свои выступления на Wimbledon-2022. Украинская теннисистка в третьем круге проиграла в трех сетах Юле Нимайер из Германии.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 131-й день.

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