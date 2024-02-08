Спортсмены страны-террориста не будут участвовать в Евро-2024 по пулевой стрельбе в Венгрии.

Российские спортсмены не выступят на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который пройдет в Венгрии.

Как сообщила главный тренер сборной России Татьяна Голдобина, Европейская конфедерация стрелкового спорта (ESC) не допустила россиян к турниру.

"Вопрос участия наших спортсменов в международных стартах до сих пор не решен, поэтому пока мы не можем выступать.

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Критерии участия для наших спортсменов какие-то будут, но нам пока ничего не подтверждают", - приводит слова Голдобиной росСМИ.

Отметим, что в апреле 2023 года Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) согласилась вернуть в соревнования спортсменов из РФ и Беларуси после соответствующих рекомендаций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Тогда в ISSF запланировали создание комиссии, которая будет определять предстоящий путь возвращения россиян и беларусов в соревнования в нейтральном статусе. Однако перечень требований для подтверждения нейтрального статуса атлетов РФ и Беларуси так и не был составлен. Таким образом, россияне и беларусы до сих пор не могут участвовать в каком-либо международном соревновании.

Добавим, что чемпионат Европы по пулевой стрельбе пройдет в венгерском городе Дьер с 24 февраля по 3 марта.

На этом турнире будут разыграны по две путевки на Олимпиаду-2024 у мужчин и женщин - в стрельбе из пневматической винтовки и из пневматического пистолета.

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