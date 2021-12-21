WADA выпустило отчет за 2019 год.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о количестве нарушений антидопинговых правил в 2019 году.

Рейтинг, опубликованный на официальном сайте WADA, возглавила Россия.

По итогам 2019 года было зафиксировано 167 нарушений со стороны представителей РФ. Наибольшее количество нарушений выявили в легкой атлетике (35), тяжелой атлетике (21) и пауэрлифтинге (14).

В тройку лидеров по количеству антидопинговых нарушений также вошли Италия (157) и Индия (152).

У Украины - 46 нарушений за год, она заняла в рейтинге десятое место.

Всего в 2019 году было зарегистрировано 1914 нарушений - попались представители 117 стран в 89 видах спорта.

"Число нарушений выросло на 34% в сравнении с 2018 годом, и это один из наиболее важных аспектов. Многие из них были определены на основе доказательств, собранных с помощью разведывательных данных и расследований", - отмечается в заявлении гендиректора WADA Оливье Ниггли.

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