Украине нужно будет выполнять требования WADA, чтобы избежать серьезных последствий.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал расследование в отношении Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

Его цитирует "Матч ТВ".

"Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил (со стороны Национального антидопингового центра Украины), начиная с 2012 года. Возможно, что если бы агентство соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов", - сказал Банька.

При этом он подчеркнул, что Украина может избежать серьезного наказания, если будет сотрудничать с WADA:

"WADA ждет рекомендации нашего Комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьезные последствия".

Украину обвинили в нарушении антидопинговых правил: подробности

Всемирное антидопинговое агентство провело расследование под названием "Операция Геркулес", которое стартовало еще в 2019 году.

В ходе изучения материалов дела было выявлено, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб, что является нарушением антидопинговых правил.

По итогам расследования WADA вынесет вердикт в отношении Украины.

После обвинений WADA два руководителя НАДЦУ ушли в отставку.

Автор: Антон Дударь