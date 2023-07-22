Вера Звонарева в списке нежелательных лиц, отметили в МВД Польши.

Польские пограничники не пропустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву (WTA №655).

Об этом сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши.

"Вчера, 21 июля, пограничники не пустили российскую теннисистку в Польшу. По визе, выданной Францией, Вера Звонарева пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград – Варшава. По прибытии из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и сегодня после 12.00 вылетела в Подгорицу", - отметили в МВД.

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В ведомстве добавили, что Звонарева не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественной безопасности. Она в списке лиц, пребывание которых нежелательно на территории Республики Польша, отметили в министерстве.

"Польша последовательно выступает против режима Путина и Лукашенко, не пропуская в нашу страну лиц, которые поддерживают действия России и Беларуси", – говорится в отчете.

Звонарева была в 2010 году второй ракеткой мира. 38-летняя Вера планировала выступить на турнире WTA в Варшаве с 24 по 30 июля.

Ранее в WTA прокомментировали отказ украинок жать руки российским теннисисткам.

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