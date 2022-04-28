Во Франции российские и белорусские теннисисты будут выступать под нейтральным флагом.

Организаторы Roland Garros не планируют отстранить от участия в турнире представителей России и Беларуси.

Об этом сообщает RMC Sport.

На Открытом чемпионате Франции будут соблюдать правила "строгого нейтралитета" и не выберут пример Wimbledon-2022, где россиян и белорусов не допустили к соревнованиям.

Во Франции российские и белорусские теннисисты будут выступать под нейтральным флагом. Roland Garros в 2022 году пройдет с 22 мая по 6 июня.

Roland Garros - турнир Большого шлема на грунтовом покрытии. В прошлом году победу на соревнованиях одержали среди мужчин серб Новак Джокович, а среди женщин - чешка Барбора Крейчикова.

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