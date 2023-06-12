Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось трижды собрать карьерный "Большой шлем".

В воскресенье, 11 июня, состоялся финальный поединок Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались сербский теннисист Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.

Поединок продлился три часа и 16 минут и завершился победой серба в трех сетах.

Ролан Гаррос-2023. Финал

Новак Джокович (Сербия) - Каспер Рууд (Норвегия) - 7:6, 6:3, 7:5

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Это была пятая личная встреча Джоковича и Рууда. В предыдущих четырех матчах серб не проиграл ни одного сета.

Новак Джокович стал победителем Ролан Гаррос в третий раз в своей карьере. Ранее этот турнир серб выигрывал в 2016 и 2021 годах.

Для Каспера Рууда это был третий финал турниров серии "Большого шлема". Норвежец проиграл все три. Ранее он проиграл Рафаэлю Надалю (3:6, 3:6, 0:6), а в финале US Open уступил Карлосу Алькарасу (4:6, 6:2, 6:7, 3:6).

Стоит отметить, что победа на Ролан Гаррос-2023 позволила Джоковичу установить исторический рекорд. Серб выиграл свой 23-й титул на турнирах "Большого шлема" и стал абсолютным лидером по этому показателю в мужском теннисе, обойдя Рафаэля Надаля, у которого 22 победы.

Лидером по количеству побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде остается бывшая австралийская теннисистка Маргарет Корт - 24 титула.

Также Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось трижды собрать карьерный "Большой шлем". Джокович взял 10 титулов на Australian Open, семь - на Уимблдоне, три - на Ролан Гаррос и три на US Open.

По два карьерных "Больших шлема" у Рафаэля Надаля, Роя Эмерсона и Рода Лейвера.

Кроме того, победа на Открытом чемпионате Франции позволила Новаку Джоковичу вернуться на первое место в мировом рейтинге ATP.

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