Победу в гонке одержали Марте Олсбю Ройселанд и Ветле Кристиансен из Норвегии.

В воскресенье, 5 марта, в чешском Нове-Место завершилась эстафета в сингл-миксте, проходящая в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Уверенную победу в гонке одержали норвежские спортсмены. Марте Олсбю Ройселанд и Ветле Кристиансен завоевали золотые медали.

Вторыми к финишу пришли представители Швейцарии Эми Басерга и Никлас Хартвег. Они отстали от лидеров на 17,6 секунды. Бронзовые награды завоевали представители Латвии Байба Бендика и Александр Расторгуев, проигравшие норвежцам чуть больше 29 секунд.

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Сборную Украины в этой дисциплине представили Богдан Цымбал и Анастасия Меркушина.

На финише наша команда стала шестой, попав в цветочную церемонию.

На первом этапе Меркушина выступила не лучшим образом и приехала на передачу эстафеты только 14-й, а вот Богдан Цымбал шел гораздо лучше и смог прийти на смену шестым.

На финальном этапе Цымбал имел шансы сразиться за бронзу, но на стрельбе стоя он допустил много ошибок и не смог закрыть одну мишень. Тем не менее, на последних метрах он смог обойти немца и принести Украине шестое место.

Кубок мира по биатлону: результаты одиночной смешанной эстафеты в Нове-Место

Норвегия (0+7) 36:40,5

Швейцария (0+10) +17,6

Латвия (0+9) +29,5

Франция (1+11) +45,1

Австрия (1+10) +51,4

Украина (1+8) +52,6

Добавим, что ранее прошла традиционная эстафета, в которой у сборной Украины также были шансы завоевать медаль, но ошибки на последней стрельбе лишили нашу команду бронзы.

Напомним, следующий этап текущего сезона Кубка мира по биатлону, будет принимать 9 - 12 марта шведский Эстерсунд.

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