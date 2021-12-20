Российские хоккеисты вышли в такой форме на матч с финнами.

Сборная России по хоккею вышла на заключительный матч турнира "Кубок Первого канала" против Финляндии в форме с надписью "СССР".

Прообразом для этой формы стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964-1968 годах.

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб в Twitter раскритиковал российскую сборную, а также тех, кто разрешил играть ей в этой форме.

"Я удивлен и разочарован тем, что России разрешили играть в свитерах CCCP в матче против Финляндии. Эта аббревиатура и олицетворяемый ей режим символизируют авторитарный империализм, убивший в процессе миллионы невинных людей. Я воздержусь от других примеров, которые можно почерпнуть из истории", - написал Стубб.

Он назвал такой жест оскорбительным:

"Оскорбительный жест, которому нет места ни в спорте, ни где-либо еще. То, что Финляндия выиграла матч, не имеет особого значения. Важно то, что эта аббревиатура жестоко аннексировала страны хоккейной семьи".

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Кубок Первого канала: триумф Финляндии

"Кубок Первого канала-2021" является вторым из четырех этапов Еврохоккейтура. В нем принимали участие Россия, Финляндия, Канада, Швеция и Чехия.

В решающем матче Финляндия со счетом 3:2 обыграла Россию в овертайме и стала триумфатором турнира.

Хозяева льда россияне заняли второе место, а третьими стали канадцы.

Автор: Антон Дударь